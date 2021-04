Unterföhring (ots) -- Mit Sky Q genießen Kunden im Mai wieder die beliebtesten Filme, Serien, Dokus und den besten Live-Sport in brillanter Bildqualität- Die Sky Original Doku "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" ab 20. Mai in UHD auf Abruf- Die Filmneuheiten "The New Mutants", "Die Besessenen", "Downhill" und "The High Note" erstmals auf Sky Q in UHD, dazu große Filmklassiker wie "Batman", "Shrek" und "Die Brücke am Kwai"- Topspiele der Bundesliga und UEFA Champions League, sowie erstmals auch das DFB-Pokalfinale in unvergleichlichem UHD HDR- Die Formel-1-Rennen in Portugal, Spanien und Monaco, sowie Topspiele der Premier League und der 2. Bundesliga in brillantem UHDUnterföhring (ots) - 30. April 2021 - Entertainment- und Sportfans dürfen sich im Mai mit Sky Q wieder auf unzählige Highlights in UHD und HDR freuen. Besonderer Tipp: Die Sky Original Doku "Wirecard - Die Milliardenlüge" über einen der größten Finanzskandale aller Zeiten ist ab 20. Mai in UHD auf Abruf verfügbar.Der Mai der Filmklassiker: Ein grüner Held, eine Brücke und eine FledermausDas "X-Men"-Spinoff "The New Mutants", der Horrorfilm "Die Besessenen" mit Jungstar Finn Wolfhard ("Stranger Things", "Es"), der Musicalfilm "The High Note" und die Komödie "Downhill" sind die UHD-Filmneuheiten des Monats auf Sky Q. Dazu gibt's zahlreiche Klassiker für Fans neu in UHD: die "Batman"-Filme, drei Dan-Brown-Verfilmungen mit Tom Hanks und den Publikumsliebling "Shrek - der tollkühne Held". Für Serienfans sind außerdem ausgewählte Sky Originals wie "Das Boot", "Der Pass", "Hausen", "8 Tage", "Riviera" und "Gangs of London" in UHD und erstmals auch in HDR verfügbar.Neue Filme und Dokus in UHD im Mai auf einen Blick:*- Batman 01.05.2021- Batmans Rückkehr 01.05.2021- Batman & Robin (1997) 01.05.2021- Downhill 03.05.2021- Illuminati 05.05.2021- Everest 07.05.2021- Inferno 09.05.2021- Shrek - Der tollkühne Held 12.05.2021- Wirecard - Die Milliarden-Lüge 20.05.2021- The High Note 14.05.2021- Brawl in Cell Block 99 (Uncut) 18.05.2021- The New Mutants 21.05.2021- Die Besessenen 24.05.2021- Emma 25.05.2021- The Da Vinci Code - Sakrileg 26.05.2021- Die Brücke am Kwai 26.05.2021- Little Women 28.05.2021*Kurzfristige Programmänderungen oder-verschiebungen sind jederzeit möglich.DFB-Pokal, Bundesliga und UEFA Champions League in bestem UHD HDRGroße Premiere am 13. Mai: Erstmals überträgt Sky das DFB-Pokalfinale live aus Berlin in bestem UHD HDR. Dazu gibt's ein Halbfinalrückspiel der UEFA Champions League, zwei Topspiele der Bundesliga, sowie jede Menge Formel 1 in UHD.Die Sky Sport Highlights in UHD und HDR im Mai auf einen Blick*:- 01.05.21 16:00 Formel 1 Großer Preis von Portugal - Qualifying UHD- 02.05.21 16:00 Formel 1 Großer Preis von Portugal - Rennen UHD- 05.05.21 21:00 UEFA Champions League FC Chelsea - Real Madrid UHD/HDR- 08.05.21 15:30 Bundesliga Borussia Dortmund - RB Leipzig UHD/HDR- 08.05.21 18:30 Bundesliga FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach UHD/HDR- 09.05.21 15:00 Formel 1 Großer Preis von Spanien - Rennen UHD- 10.05.21 20:30 2. Bundesliga Hamburger SV - 1. FC Nürnberg UHD- 13.05.21 20:45 DFB-Pokal Finale UHD/HDR- 23.05.21 15:00 Formel 1 Großer Preis von Monaco - Rennen UHD- 29.05.21 21:00 UEFA Champions League Finale UHD/HDR*Weitere Events wie Spiele der Premiere League sind noch nicht programmiert.So genießen Kunden UHD und HDR mit Sky QUm die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4903177