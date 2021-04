Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hält trotz eines schwachen Jahresstarts an seinen Zielen fest. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank im ersten Quartal auf 86 (2020: 182) Millionen Euro, wie der Airbus- und Boeing-Zulieferer am Freitag in München mitteilte.

