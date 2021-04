Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist kurz davor die zweite Handelswoche in Folge mit Verlusten zu verzeichnen. Das liegt vor allem am deutlichen Rücksetzer von gestern. Heute scheint erst einmal ein ruhiger Tag anzustehen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.