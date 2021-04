Nach einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent im März dürfte sich die Inflation in Österreich im April geringfügig auf 1,9 Prozent verringert haben. Von dieser Höhe geht die Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung aus. Damit werde die Rate im Vergleich zum Vormonat voraussichtlich fast unverändert bleiben, erklärte Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag. Der genaue Wert wird am 19. Mai bekanntgegeben.Die ...

