DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger gehen vor Feiertagspause in Deckung

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Einträchtig deutlicher abwärts ist es am Freitag an den Börsen in Ostasien und in Australien gegangen. Günstige US-Vorgaben verpufften. Vor dem handelsfreien Wochenende dominierte Vorsicht bei den Anlegern. In Tokio und Schanghai stehen zudem längere feiertagsbedingte Handelspausen bevor, dort wird jeweils erst am Donnerstag wieder gearbeitet.

Der Nikkei-Index in Tokio gab vor der sogenannten Goldenen Woche um 0,8 Prozent nach auf 28.813 Punkte, und auch an den anderen Plätzen bewegten sich die Verluste in dieser Größenordnung. Eine Ausnahme war Hongkong, wo der HSI im Späthandel 1,7 Prozent im Minus lag.

An den chinesischen Börsen sorgten auch neue Konjunkturdaten für Zurückhaltung. Die Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes Gewerbe und den Dienstleistungssektor sind im April gegenüber März gesunken und haben auch die Erwartung verfehlt. Allerdings verbesserte sich zumindest der von Caixin ermittelte Index für das verarbeitende Gewerbe, der mehr kleinere und private Betriebe im Fokus hat.

In Japan fiel zwar die Industrieproduktion zuletzt besser aus als geschätzt, die Daten gelten aber als notorisch volatil. Derweil sprechen neue Verbraucherpreisdaten aus Japan für eine weiter lockere Geldpolitik. Allerdings gilt der Instrumentenkasten der japanischen Notenbank ohnehin schon als weitestgehend leer. Entsprechend zeigte sich auch beim Yen kaum eine Reaktion auf die Preisdaten.

Sony-Aktie von Ausblick stark gedrückt

In Hongkong sorgten Schwergewichte wie Meituan (zuletzt: -3,0%), Alibaba Group (-2,8%) und Tencent (-1,2%) für Druck auf den Index. Hintergrund ist, dass die chinesische Notenbank 13 Technologieunternehmen aufgefordert hat, unangemessene Praktiken ihrer Finanzgeschäfte zu korrigieren. Auf der Gewinnerseite standen Petrochina (+4,3%), nachdem das Ölunternehmen in seinem ersten Quartal wieder schwarze Zahlen schrieb.

In Seoul in Südkorea berichteten Händler von Verlusten bei Autoaktien, wo die weiter herrschende weltweite Chipknappheit die Stimmung belastete. Hyundai und Kia büßten 2,5 bzw 2,9 Prozent ein. Die Aktie des Autozulieferers Mando kam vor den Quartalszahlen um 3,2 Prozent zurück.

Erst mit Verspätung konnten die Anleger in Tokio wegen des Feiertags am Donnerstag auf die Quartalszahlen von Sony reagieren. Der Kurs gab um 6,7 Prozent nach, stark belastet von einem enttäuschend ausgefallenen Gewinnausblick. TDK kamen ebenfalls nach dem Quartalsausweis zurück, und zwar um 2,4 Prozent.

Für Mitsui OSK ging es dagegen um gut 4 Prozent nach oben, nachdem die Reederei mit ihren Geschäftszahlen überzeugt hatte. Sojitz gewannen über 5 Prozent, befeuert von Geschäftszahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufs des Großhändlers.

In Sydney standen Beach Energy mit einem Kursdebakel von 24 Prozent im Blickpunkt. Das Unternehmen hatte seine Produktionsprognose für das Geschäftsjahr gesenkt und den Fünfjahresausblick zurückgezogen. Cimic (+2,4%) profitierten davon, dass der Bau- und Bergbaudienstleister im ersten Quartal zwar weniger verdiente, den Auftragsbestand aber erhöhte. Außerdem verbesserte sich zuletzt die Gewinnmarge.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.025,80 -0,80% +6,66% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.812,63 -0,83% +5,87% 08:00 Kospi (Seoul) 3.147,86 -0,83% +9,55% 08:00 Schanghai-Comp. 3.446,86 -0,83% -0,78% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.798,18 -1,72% +7,62% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.227,09 +0,17% +13,28% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.603,65 -0,30% -1,15% 11:00 BSE (Mumbai) 49.448,50 -0,64% +3,30% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:18 % YTD EUR/USD 1,2112 -0,1% 1,2123 1,2119 -0,8% EUR/JPY 131,84 -0,2% 132,05 131,87 +4,6% EUR/GBP 0,8698 +0,0% 0,8694 0,8684 -2,6% GBP/USD 1,3925 -0,1% 1,3945 1,3954 +1,8% USD/JPY 108,85 -0,1% 108,94 108,81 +5,4% USD/KRW 1113,08 +0,4% 1108,21 1108,10 +2,5% USD/CNY 6,4710 -0,0% 6,4722 6,4722 -0,9% USD/CNH 6,4680 +0,1% 6,4638 6,4677 -0,5% USD/HKD 7,7646 +0,0% 7,7634 7,7625 +0,2% AUD/USD 0,7772 +0,0% 0,7769 0,7789 +0,9% NZD/USD 0,7244 -0,0% 0,7244 0,7258 +0,8% Bitcoin BTC/USD 54.484,76 +2,1% 53.357,51 54.456,76 +87,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,60 65,01 -0,6% -0,41 +32,8% Brent/ICE 68,24 68,56 -0,5% -0,32 +32,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.770,50 1.770,80 -0,0% -0,30 -6,7% Silber (Spot) 25,95 26,09 -0,5% -0,14 -1,7% Platin (Spot) 1.209,75 1.202,50 +0,6% +7,25 +13,0% Kupfer-Future 4,48 4,49 -0,2% -0,01 +27,2%

April 30, 2021 03:19 ET (07:19 GMT)

