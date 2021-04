DGAP-News: QUANTRO Therapeutics GmbH / Schlagwort(e): Personalie

QUANTRO Therapeutics ernennt Dr. Elmar Maier zum Vorsitzenden des Beirats



30.04.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



QUANTRO Therapeutics ernennt Dr. Elmar Maier zum Vorsitzenden des Beirats Wien, Österreich, 30 April 2021: Die QUANTRO Therapeutics GmbH gab heute die Ernennung von Dr. Elmar Maier zum Vorsitzenden des Beirats bekannt. Dr. Maier verfügt über eine langjährige Erfolgsbilanz in der Geschäftsentwicklung von Unternehmen in der Life-Science-Branche. In den letzten 25 Jahren war er an der Gründung mehrerer Biotechnologieunternehmen beteiligt, darunter die GPC Biotech AG und die iOmx Therapeutics AG, und im Vorstand mehrerer privater sowie börsennotierter Biotechunternehmen tätig. Er verhandelte mehrere große Forschungs- und Entwicklungskooperationen und unterstützte mehrere Unternehmen bei bedeutenden Eigenkapitalfinanzierungen sowie M&A-Transaktionen. Dr. Maier hat einen Abschluss in Chemie und promovierte an der Universität Konstanz. Er arbeitete als Wissenschaftler bei den ICRF Laboratories in London, Großbritannien, und war außerdem als Abteilungsleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin tätig. Vor seinem Engagement bei QUANTRO war er bereits bei mehreren Biotechunternehmen Mitglied des Aufsichtsrats. Dr. Dieter Nachtigall, Chief Executive Officer von QUANTRO, sagte: "Wir sind hocherfreut, Elmar für den Beirat von QUANTRO zu gewinnen. Er ist eine sehr erfolgreiche und in der Branche angesehene Führungspersönlichkeit und wir werden stark von seinem strategischen Rat und seiner Business Development-Expertise profitieren können. Seine Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und bei der Gestaltung des Wachstums von Unternehmen in der Arzneimittelforschung wird für die weiteren Entwicklung von QUANTRO essentiell sein. Die Führungsstärke und Innovationskraft, die Elmar im Laufe seiner Karriere wiederholt bewiesen hat, machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für QUANTRO. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit ihm und dem Beirat zur Verwirklichung unserer Mission: die Identifizierung und Entwicklung neuer Krebsmedikamente mit bahnbrechendem Potenzial." Dr. Elmar Maier, Vorsitzender des Beirats von QUANTRO, fügte hinzu: "Transkriptionsfaktoren sind Schlüsselregulatoren der Genexpression und stellen eine einzigartige Klasse von Wirkstoff-Targets dar, die einer direkten pharmakologischen Intervention bisher praktisch nicht zugänglich waren. QUANTROs Discovery-Plattform hat mich überzeugt, dieses Problem lösen zu können. Eine Kombination von Genom-Engineering, zellbasiertem Wirkstoff-Screening, zeitaufgelöster RNA-Sequenzierung und Bioinformatik erlaubt die rasche Identifikation von neuartigen Arzneimittelkandidaten, um diese zentralen transkriptionellen Aktivitäten in der Zelle therapeutisch zu beeinflussen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem QUANTRO Team, um das Unternehmen mit einer Kombination aus eigener Entwicklungspipeline und Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen aufzubauen." Kontakt QUANTRO Therapeutics GmbH

Dr. Dieter Nachtigall, CEO

E-Mail: dieter.nachtigall@quantro-tx.com

www.quantro-tx.com Medienanfragen

MC Services AG

Katja Arnold, Andreas Jungfer, Shaun Brown

Tel.: +49 89 210228 0

E-Mail: quantro@mc-services.eu Über QUANTRO Therapeutics GmbH

QUANTRO Therapeutics ("QUANTRO") ist ein forschendes Arzneimittelunternehmen, das neuartige Wirkstoffe zur Modulation von krankheitsassoziierten Genregulations-Programmen in Krebs und anderen Erkrankungen identifiziert und entwickelt. Durch Nutzung hochinnovativer Technologien zur zeitaufgelösten Genmanipulation und RNA-Sequenzierung strebt QUANTRO an, eine völlig neuartige und skalierbare Pipeline für die Wirkstoffsuche und -entwicklung zu etablieren. Ein erster Fokus ist hierbei die Identifikation und Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Interferenz mit krebsassoziierten Transkriptionsfaktoren, die als vielversprechende Zielmoleküle therapeutisch bisher nicht genutzt werden konnten. QUANTRO wurde als Spin-off des Instituts für Molekulare Biotechnologie ("IMBA") und des Forschungsinstituts für Molekulare Pathologie ("IMP"), beide mit Sitz in Wien, gegründet. Seed-Investoren sind der Boehringer Ingelheim Venture Fund und Evotec. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.quantro-tx.com.

30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de