Linz (www.anleihencheck.de) - Wann leitet die US-Notenbank die Kehrtwende in der Geldpolitik ein? Es ist eine der wichtigsten Fragen, über die die Wall Street derzeit diskutiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Doch Jerome Powell, Chef der Federal Reserve (FED), habe es nicht eilig, darauf eine Antwort zu liefern. "Die Zeit ist noch nicht gekommen, um darüber nachzudenken, die Anleihekäufe der FED zu reduzieren", habe er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Notenbanksitzung festgehalten. Derzeit kaufe die FED Staatspapiere und mit Hypotheken besicherte Anleihen im Wert von monatlich 120 Milliarden Dollar. Daran werde sich so schnell nichts ändern, habe Powell betont. ...

