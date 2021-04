Wien (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt war gestern das französische Quasi-Sovereign-Segment tonangebend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So hätten sowohl Bpifrance als auch die Société du Grand Paris "grüne" Emissionen mit einem Gesamtvolumen von EUR 5,25 Mrd. platziert, was einem Anteil von über 60% am gestrigen europäischen Credit-Primärmarkt-Gesamtvolumen entsprochen habe. Zusätzlich seien noch die Stadt Bremen und zwei High-Yield-Markt-Emittenten aktiv gewesen (Consolis (französisches Bauunternehmen) und Kedrion (italienscher Arzneimittelhersteller)). Des Weiteren hätten gestern italienische BTP-Auktionen im Mittelpunkt gestanden. Letztere seien in einem Umfeld von deutlich steigenden Staatsanleihespreadlevels platziert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...