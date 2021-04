DGAP-News: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Greiffenberger AG: Veröffentlichung der testierten Geschäftszahlen für 2020 Augsburg, 30. April 2021 - Die Greiffenberger AG bestätigt auf der Basis des uneingeschränkten Testats für ihren Einzel- und Konzernabschluss die bereits Mitte April veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Demnach hat der Konzern einen Umsatzrückgang auf 43,9 Mio. € zu verzeichnen (Vj. 49,1 Mio. €; -10,6 %). Der Umsatzrückgang wurde stark von der Corona-Krise beeinflusst, da das Unternehmen insbesondere in konjunktursensiblen Bereichen tätig ist. Die wichtigsten Zielmärkte sind weiterhin der Maschinenbau, die stahl- und metallverarbeitende sowie die Automobilindustrie. Der größte Nachfragerückgang war in den Monaten März bis August 2020 zu spüren, während sich das Geschäft im vierten Quartal 2020 bereits wieder spürbar belebte. Auf der Ergebnisseite kam es im Geschäftsjahr 2020 zu einem positiven einmaligen Sondereffekt durch den Verkauf der Betriebsimmobilie in Augsburg, wodurch die Greiffenberger AG trotz des genannten Umsatzrückgangs ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 17,2 Mio. € (Vj. 0,8 Mio. €) ausweisen konnte. Unabhängig von diesem einmaligen Sondereffekt und allen damit verbundenen Aufwendungen wurde ein bereinigtes EBIT in Höhe von -1,6 Mio. € erreicht, welches innerhalb des prognostizierten Intervalls von -4,7 Mio. € bis +0,3 Mio. € liegt. Martin Döring, Vorstand der Greiffenberger AG: "Das Jahr 2021 wird den Greiffenberger-Konzern weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Die Covid-19-Pandemie ist noch nicht überwunden, wenngleich Analysten wieder optimistischer auf die weltwirtschaftliche Entwicklung und damit auch konjunktursensible Bereiche blicken. In unserer Planung gehen wir davon aus, dass der langjährige Kundenstamm der J.N. Eberle & Cie. GmbH weitestgehend stabil bleiben wird und die Wiedereinführung von Maßnahmen wie Kurzarbeit in 2021 nicht notwendig sein wird." Im Geschäftsjahr 2021 rechnet die Greiffenberger AG vor diesem Hintergrund damit, dass der Umsatz das Niveau 2019 (49,1 Mio. €) noch nicht wieder erreicht. Im Jahr 2022 soll dann das Umsatzniveau des Jahres 2019 übertroffen werden. Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger AG Martin Döring Vorstand Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel.: 0821/5212-261 Fax: 0821/5212-275 E-Mail: martin.doering@greiffenberger.de

