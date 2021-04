Das Währungspaar EUR/USD setzt am heutigen Freitag leicht zurück und verläuft aktuell im Bereich von 1,210 Dollar. Es könnte nun zum erwarteten Rücklauf zum 10er-EMA kommen, der derzeit im Bereich von 1,206 Dollar verläuft. Der 10er-EMA gilt als übliche Korrekturzone in einem Aufwärtstrend, wobei EUR/USD bisher stets direkt bis an den 10er-EMA gelaufen ist und diesen nicht wie sonst üblich leicht unterschritten hat. ...

