Nach Kritik über den Einsatz der "dystopischen" Technologie hat die New Yorker Polizei ihren Test abgebrochen. In der Begründung der Behörde schwingt viel Unverständnis mit. Die größte Polizeibehörde der USA beendet ihren Testlauf mit dem Roboterhund Spot von Boston Dynamics. "Der Vertrag wurde gekündigt und der Hund zurückgegeben", bestätigte ein Sprecher der New York Post. Der Einsatz hatte viele Kritik ausgelöst. Unter anderem verglichen Social-Media-Nutzer den Hund, den das NYPD "Digidog" taufte, mit Dark-Future-Szenarien aus der Science-Fiction-Serie Black ...

