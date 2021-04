DGAP-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Highlight-Gruppe schliesst trotz Corona-Pandemie das Geschäftsjahr 2020 positiv ab



30.04.2021 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Highlight-Gruppe schliesst trotz Corona-Pandemie das Geschäftsjahr 2020 positiv ab

Konzernumsatz lag bei 414,6 Mio. CHF (Vorjahr 486,8 Mio. CHF)

Betriebsergebnis verringert sich um 13,4 % auf 25,6 Mio. CHF

Konzernperiodenergebnis der Anteilseigner verringert sich um 51,6 % auf 12,2 Mio. CHF

Ergebnis je Aktie sinkt um 52,3 % auf 0.21 CHF

Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 31.12.2020 auf 31,3 % nach 29,3% zum 31.12.2019

Pratteln, 30. April 2021 - Die Geschäftsentwicklung der Highlight-Gruppe verlief - in Anbetracht der fortwährenden Covid-19 Pandemie im Jahr 2020 insgesamt zufriedenstellend. Konzernentwicklung im Geschäftsjahr 2020 Der Konzernumsatz in Höhe von 414,6 Mio. CHF lag um 14,8 % unter dem Vorjahreswert von 486,8 Mio. CHF. Dabei erwirtschafteten alle Segmente (Film, Sport- und Event-Marketing sowie Sport) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringere Aussenumsätze, insbesondere aufgrund der Kinoschliessungen und nicht durchgeführten Sportevents.



Der operative Konzernaufwand konnte aufgrund der Flexibilität auf 498,3 Mio. CHF optimiert werden und lag um 16,2 % unter dem Vergleichswert des Geschäftsjahrs 2019 (594,9 Mio. CHF).



Die Abnahme der Konzernumsätze konnten bedingt durch den operativen Konzernaufwand kompensiert werden, deshalb lag der EBIT bei 25,6 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 29,5 Mio. CHF).



Unter Berücksichtigung des Steueraufwands (Ertragssteuern und latente Steuern) in Höhe von 8,2 Mio. CHF, dem im Vorjahr noch ein Steuerertrag in Höhe von 2,9 Mio. CHF gegenüberstand, lag der Konzerngewinn mit 12,0 Mio. CHF unter dem Vorjahreswert von 25,4 Mio. CHF.



Der Gewinnanteil der Highlight-Anteilseigner beträgt 12,2 Mio. CHF nach 25,2 Mio. CHF im Vorjahr.



Auf Basis einer Aktienanzahl von 56,7 Millionen (Vorjahr: 56,8 Millionen), die sich im Berichtsjahr durchschnittlich im Umlauf befand, resultierte daraus ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 CHF (Vorjahr: 0,44 CHF). Entwicklung der operativen Segmente 2020

Im Segment Film musste die Constantin Film-Gruppe ihre Ziele im Geschäftsjahr 2020, bedingt durch die Schliessung von Kinos und teilweise Aussetzung von Dreharbeiten im Zuge der bundesweiten Lockdowns im März und November, anpassen. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt sechs Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Eigenproduktion "Caveman"sowie die Produktionen "Hui Buh 2", "Resident Evil Reboot" und "Zwischen uns". Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr vier Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "After Truth".

Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel wurden diverse Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen realisiert. Die ursprünglich für die weltweite Kinoauswertung vorgesehene Produktion "Black Beauty" wurde an den Streamingdienst Disney+ verkauft. Im Bereich Free-TV haben sich insbesondere die Starts diverser Erstlizenzen, wie zum Beispiel "Fack Ju Göhte 3" (Sat. 1), umsatzrelevant ausgewirkt. Hinzu kamen im Pay-TV-Sektor unter anderem die Erstlizenzen von "Das perfekte Geheimnis" (Sky) und "Der Vorname" (Sky).

Die Umsatzerlöse im Segment Film lagen im Berichtsjahr bei 261,3 Mio. CHF (Vorjahr:303,5 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend von den aktivierten Filmproduktionen beeinflusst werden, sanken um 18,6 % auf 104,3 Mio. CHF (Vorjahr: 128,0 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen sanken - insbesondere infolge einer deutlichen Abnahme der planmässigen Abschreibungen - insgesamt um 15,1 % auf 352,4 Mio. CHF (Vorjahr: 415,2 Mio. CHF), sodass sich das Segmentergebnis um 19,1 % auf 13,3 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 16,4 Mio. CHF) reduzierte.



musste die Constantin Film-Gruppe ihre Ziele im Geschäftsjahr 2020, bedingt durch die Schliessung von Kinos und teilweise Aussetzung von Dreharbeiten im Zuge der bundesweiten Lockdowns im März und November, anpassen. Im Bereich Kinoproduktion wurden insgesamt sechs Eigen- und Co-Produktionen realisiert, darunter die Eigenproduktion "Caveman"sowie die Produktionen "Hui Buh 2", "Resident Evil Reboot" und "Zwischen uns". Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr vier Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "After Truth". Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel wurden diverse Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen realisiert. Die ursprünglich für die weltweite Kinoauswertung vorgesehene Produktion "Black Beauty" wurde an den Streamingdienst Disney+ verkauft. Im Bereich Free-TV haben sich insbesondere die Starts diverser Erstlizenzen, wie zum Beispiel "Fack Ju Göhte 3" (Sat. 1), umsatzrelevant ausgewirkt. Hinzu kamen im Pay-TV-Sektor unter anderem die Erstlizenzen von "Das perfekte Geheimnis" (Sky) und "Der Vorname" (Sky). Die Umsatzerlöse im Segment Film lagen im Berichtsjahr bei 261,3 Mio. CHF (Vorjahr:303,5 Mio. CHF). Die übrigen Segmenterträge, die weitgehend von den aktivierten Filmproduktionen beeinflusst werden, sanken um 18,6 % auf 104,3 Mio. CHF (Vorjahr: 128,0 Mio. CHF). Die Segmentaufwendungen sanken - insbesondere infolge einer deutlichen Abnahme der planmässigen Abschreibungen - insgesamt um 15,1 % auf 352,4 Mio. CHF (Vorjahr: 415,2 Mio. CHF), sodass sich das Segmentergebnis um 19,1 % auf 13,3 Mio. CHF (Vergleichsperiode: 16,4 Mio. CHF) reduzierte. Im Segment Sport- und Event-Marketing lag der Fokus der TEAM-Gruppe im Berichtsjahr bei der Entwicklung der kommerziellen Konzepte und der Rechtepakete für den Zyklus 2021/22 bis 2023/24 der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und neu gegründeten UEFA Europa Conference League.

Die Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing lagen mit 61,5 Mio. CHF um 5,0 % unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (64,7 Mio. CHF). Diese Abnahme resultiert aus einer währungsbedingten Abnahme. Die Segmentaufwendungen reduzierten sich von 36,2 Mio. CHF auf 34,8 Mio. CHF, während die übrigen Erträge von 0,7 Mio. CHF auf 0,6 Mio. CHF sanken.

Infolgedessen lag das Segmentergebnis mit 27,2 Mio. CHF um 6,6 % unter dem Vorjahreswert (29,2 Mio. CHF).



lag der Fokus der TEAM-Gruppe im Berichtsjahr bei der Entwicklung der kommerziellen Konzepte und der Rechtepakete für den Zyklus 2021/22 bis 2023/24 der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und neu gegründeten UEFA Europa Conference League. Die Aussenumsätze des Segments Sport- und Event-Marketing lagen mit 61,5 Mio. CHF um 5,0 % unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (64,7 Mio. CHF). Diese Abnahme resultiert aus einer währungsbedingten Abnahme. Die Segmentaufwendungen reduzierten sich von 36,2 Mio. CHF auf 34,8 Mio. CHF, während die übrigen Erträge von 0,7 Mio. CHF auf 0,6 Mio. CHF sanken. Infolgedessen lag das Segmentergebnis mit 27,2 Mio. CHF um 6,6 % unter dem Vorjahreswert (29,2 Mio. CHF). Der Fokus des Segments Sport lag im Berichtsjahr auf der weiteren Optimierung des Rechteportfolios, der Verbesserung bestehender bzw. der Schaffung neuer digitaler Angebote und Vermarktungsumfelder sowie der plattformübergreifenden Content-Verwertung, -Vernetzung und -Kapitalisierung.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Segment Umsatzerlöse von 91,8 Mio. CHF, die um 22,6 % unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (118,6 Mio. CHF) lagen. Die übrigen Erträge sanken um 47,1 % von 9,2 Mio. CHF auf 4,9 Mio. CHF. Die Aufwendungen summierten sich auf 106,2 Mio. CHF und lagen somit um 22,2 % unter dem Vorjahreswert (136,5 Mio. CHF), sodass das Segmentergebnis mit -9,0 Mio. CHF unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (-8,2 Mio. CHF) lag. Ziele für das Geschäftsjahr 2021



Die weltweite Ausbreitung des COVID-19- Virus belastet weiterhin auch im ersten Quartal 2021 die operative Geschäftstätigkeit der Highlight-Gruppe. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Covid-19 Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Die Highlight-Gruppe steht aber bei einem Wegfall der nationalen Covid-19 Einschränkungen bereit, unter anderem mit einem starken Kinoprogramm im Segment Film und den neuen Bundesliga Rechten ab Saison 2021/22 im Segment Sport, auf eine stabile und wirtschaftlich erfolgreiche Geschäftstätigkeit mit einem grossen Wachstumspotential zurückzukehren. Auf Grund der nicht einschätzbaren Entwicklungen der Covid-19 Situation kann der Verwaltungsrat keine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abgeben. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 wird voraussichtlich im Juni 2021 stattfinden. Der deutsche und englische Geschäftsbericht für das Jahr 2020 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2020 2019 Abw. in % Umsatzerlöse 414,6 486,8 -14,8 EBIT 25,6 29,5 -13,4 Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) 12,0 25,4 -52,8 Ergebnisanteil Anteilseigner 12,2 25,2 -51,6 Ergebnis je Aktie (in CHF) 0,21 0,44 -52,3 Segmentumsatz Film 261,4 303,6 -13,9 Sport- und Event-Marketing 61,5 64,7 -5,0 Sport 92,2 119,0 -22,5 Segmentergebnis Film 13,3 16,4 -19,1 Sport- und Event-Marketing 27,2 29,2 -6,6 Sport -9,0 -8,2 n/a in Mio. CHF 31.12.2020 31.12.2019 Abw. in % Bilanzsumme 661,3 673,9 -1,9 Eigenkapital 207,0 197,7 4,7 Eigenkapitalquote (%) 31,3 29,3 2,0 Punkte Finanzverbindlichkeiten 172,7 187,7 -8,0 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 48,2 53,0 -9,0

Für weitere Informationen:

Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch

30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de