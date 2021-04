Von seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag wieder erholt. Der Leitindex gewann in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start 0,55 Prozent auf 15 236,91 Punkte. Tags zuvor war er mit 15 085 Punkten zwischenzeitlich fast an das Tief der Vorwoche zurückgefallen, konnte die Verluste dann aber etwas eindämmen.

