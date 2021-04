Die BMW Group startet die Produktion von Batteriekomponenten in den Werken Leipzig und Regensburg. Am kommenden Montag, den 3. Mai 2021, läuft in Leipzig die Serienproduktion von Batteriemodulen. Das Werk Regensburg begann bereits im April mit der Lackierung von Batteriezellen für Hochvoltbatterien. Zunächst nach Leipzig: Hier hatte BMW im September 2020 angekündigt, ab diesem Jahr Batteriemodule ...

