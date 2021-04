Der Swiss Market Index ist an eine Nachfragezone zurück gefallen, die ihn bisher immer stabilisierte - doch der Abgabedruck wächst. Der SMI ist wieder im Areal um 10.950 / 11.050 Punkte angekommen, das die Untergrenze seiner aktuellen Handelsspanne darstellt. Von dort aus startet er in der Regel zu einem Spurt zurück an die Obergrenze der jüngsten Tradingrange, zuletzt aber blieb dieser Effekt aus. ...

