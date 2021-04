LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die UBS-Aktie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Analyst Amit Goel hob nach seiner ersten Reaktion auf das Zahlenwerk der Schweizer Bank nun in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn bis 2023 an. Auf das Kursziel und Bewertung der Aktie habe dies aber keinen Einfluss, schrieb er. Insgesamt gesehen frage er sich angesichts der Restrukturierungsbelastungen von im Schnitt 730 Millionen US-Dollar jährlich seit 2011 und bei nahezu konstanter Fixkosten, ob die Bank sich gerade die Chance entgehen lasse, ihre Kostenbasis zu restrukturieren./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 05:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

UBS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de