DJ Eurozone-Wirtschaft im ersten Quartal in Rezession

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone ist im ersten Quartal 2021 in eine technische Rezession eingetreten, da in vielen Ländern die Restriktionen zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie ihren Tribut forderten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Januar und März um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,8 Prozent vorausgesagt. Im vierten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 Prozent geschrumpft.

Im Jahresvergleich lag das BIP im ersten Quartal um 1,8 Prozent niedriger. Volkswirte hatten ein Minus von 1,9 Prozent erwartet. Im vierten Quartal war das BIP um 4,9 Prozent gefallen.

In den vier größten Ländern der Eurozone - Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien - haben sich die Volkswirtschaften im ersten Quartal recht unterschiedlich entwickelt: Das deutsche BIP schrumpfte um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, das französische BIP wuchs hingegen trotz des Lockdown um 0,4 Prozent. Die italienische Wirtschaft trat in eine technische Rezession ein und die spanische Wirtschaft schrumpfte um 0,5 Prozent.

April 30, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)

