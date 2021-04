Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000 A1YC91 3) vollzieht weitere Schritte zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2021: Hierfür erwirbt der auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierte Immobilieninvestor ein Gewerbeimmobilienportfolio mit Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie ein Nahversorgungszentrum in Sachsen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen ...

