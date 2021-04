DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

pferdewetten.de AG: Intensivierung der Sportwetten-Vermarktung



30.04.2021 / 11:48

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de AG: Intensivierung der Sportwetten-Vermarktung Im Mai 2021 wird die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) den Startschuss für eine Marketingkampagne auf den Medien-Plattformen der ProSiebenSat1-Sendergruppe geben. Die Bewerbung von "sportwetten.de" erfolgt durch Spots in den TV-Sendern sowie auch digital auf allen Online-Kanälen. Der Schwerpunkt der Kampagne wird im zeitlichen Umfeld des Fußballbundesligafinales, des Finales der UEFA Champions League sowie der Gruppenphase der in dieses Jahr verschobenen Fußball-Europameisterschaft, der "UEFA EURO 2020" liegen. In Summe werden ca. 1.000 sportwetten.de-Spots ausgestrahlt. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Die Kooperation mit der Senderfamilie der ProSiebenSat.1 Media SE ist ein neuer Weg, um unserem jungen Geschäftsfeld Sportwette noch mehr Bekanntheit und Präsenz zu verschaffen. Die Platzierung der sportwetten.de-Spots erfolgt gezielt in der Phase der Fußball-Saisonhighlights." Düsseldorf, den 30.04.2021 Pierre Hofer

Vorstand pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 19

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

30.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de