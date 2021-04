Die Basecamp-Gründer wollen am Arbeitsplatz künftig nicht mehr über Probleme sprechen, das schade der Produktivität. Stattdessen waschen sie ihre schmutzige Wäsche versehentlich in aller Öffentlichkeit - und glänzen mit Ignoranz. Basecamp-Gründer Jason Fried hat am Dienstag einen Blogpost veröffentlicht. Im Unterschied zu sonst geht es darin aber nicht um eine "healthy work culture", sondern um die Ankündigung, künftig keine gesellschaftlich relevanten Themen am Arbeitsplatz diskutiert sehen zu wollen. Zur Veröffentlichung des Blogposts sah es noch aus, als müsste der geneigte Leser sich selbst einen Reim darauf machen, ...

