Voltia hat von DPD in der Slowakei einen Auftrag über 30 Nissan e-NV200 XL in der Zehn-Kubikmeter-Version erhalten. In einem neuen Leasingmodell sollen die E-Transporter für DPD günstiger sein als Diesel-Fahrzeuge. Der Umrüster Volta hatte die Zehn-Kubikmeter-Version des Nissan e-NV200 XL erst im März 2021 vorgestellt. Diese ist um 28 cm höher und bietet 2,2 statt 1,9 Meter Laderaumhöhe bei gleichbleibender ...

