FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Sowohl die abgesetzten Volumina als auch die Preise hätten zum unerwartet guten Wachstum beigetragen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hilfreich seien auch die Zukäufe des Lebensmittelherstellers gewesen, als Gegenwind hätten dagegen die Wechselkurse gewirkt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B10RZP78

