FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Total SA nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,60 Euro belassen. Das Segment Erschließung und Förderung (Upstream) habe dazu geführt, dass der Marktkonsens für den Gewinn je Aktie um ein Viertel übertroffen habe, schrieb Analyst James Hubbard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hierzu hätten auch die Kosten in diesem Geschäftsfeld ihren Beitrag geleistet./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 06:37 / GMT



ISIN: FR0000120271

