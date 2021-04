Die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen in Europa und China haben im ersten Quartal 2021 stark zugenommen. Mit leichtem Vorsprung ist China der größte Markt für Stromer. Dies geht aus einer Erhebung des Center of Automotive Management (CAM) hervor. In China wurden im ersten Quartal knapp 489.000 Fahrzeuge neu zugelassen, dies entspricht einer Verfünffachung im Vergleich zum Corona-geprägten Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg von 3,5 auf 9,6 Prozent. In Europa erreichten die Neuzulassungen ...

