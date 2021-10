Die Autozulassungen brechen europaweit deutlich ein. Dies zeigen heute veröffentlichte Daten des europäischen Automobilverbands ACEA. Demnach wurden im September 718.598 Autos in der EU neu zugelassen, das sind 23,1 Prozent weniger als im September 2020. Damit erreicht der Autoabsatz in Europa auch den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1995. Die Zulassungen für PkW gehen in ...

