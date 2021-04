Amazon 2.23% MrTecDAX (GLOBALTP): So, der Stock Split kam nicht und die AWS Abspaltung ebensowenig. Abgesehen davon waren die Zahlen so stark, dass wir trotzdem 3-4% im Plus stehen. Ich halte die Position langfristig, da ich die beiden obengenannten News noch für 2021 (AWS vielleicht erst 2022) erwarte. (30.04. 10:53) >> mehr comments zu Amazon: www.boerse-social.com/launch/aktie/amazoncom_inc RWE -0.62% tradsam (14D00F28): Die Aktien von RWE wurden gemäß Regel verkauft. (30.04. 10:29) >> mehr comments zu RWE: www.boerse-social.com/launch/aktie/rwe_ag_stammaktien_on Advanced Micro Devices, Inc. -0.11% DanielLimper (TECHARTD): In das Unternehmen ist hier (noch) nicht ...

