Dieses Problem kam mit Ansage. Ende März hatte VW in den USA mit Vehemenz angekündigt, sich in "Voltswagen" umzubenennen. Jetzt ermittelt die US-Börsenaufsicht SEC wegen des Verdachts auf Kursmanipulation. Ein Auskunftsersuchen der SEC liegt dem Konzern bereits seit Anfang April vor. Sie will verstehen, was es mit der vorgetäuschten Umbenennung des VW-Konzerns in den USA in "Voltswagen" auf sich hatte. Immerhin hatte die falsche Ankündigung tatsächlich zu einem Kursanstieg der Aktie, vor allem in den USA, geführt. Volkswagen hat den Eingang des Auskunftsersuchens inzwischen bestätigt und beteuert...

Den vollständigen Artikel lesen ...