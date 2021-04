München (ots) - Das Förderprogramm NPN-STEPPING OUT von JOINT ADVENTURES - Walter Heun wird bis Ende 2022 verlängert. Eine vierte Vergaberunde ist damit möglich, zusätzlich wird die Fördersystematik angepasst, so dass künftig auch die Überarbeitung von Bühnenstücken für die Aufführung im öffentlichen Raum gefördert werden kann.Eine gute Nachricht für die Tanzszene: die Laufzeit des Förderprogramms NPN - STEPPING OUT wird bis Ende 2022 verlängert. Insgesamt 13 Millionen Euro werden dafür im Rahmen des Hilfsprogramms Tanz von NEUSTART KULTUR 2 der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bereitgestellt. 4,5 Millionen Euro sind bereits in die bisherige Förderpraxis eingeflossen, weitere 8,5 Millionen Euro kommen jetzt noch einmal dazu. Damit ist eine vierte Vergaberunde für choreografische Projekte im öffentlichen, medialen und digitalen Raum möglich.Um den vielen künstlerischen Projekten, die während der Lockdowns erarbeitet wurden, zusätzliche Szenenflächen zu ermöglichen, wird das Förderprogramm zukünftig auch die Adaption von Bühnenstücken für die Aufführung im öffentlichen Raum unterstützen.STEPPING OUT ist Teil des gemeinsam von JOINT ADVENTURES - Walter Heun/NATIONALES PERFORMANCE NETZ, Dachverband Tanz Deutschland und Diehl+Ritter entwickelten und koordinierten Hilfsprogramms für die deutsche Tanzszene im Rahmen des Rettungs- und Zukunftsprogramms NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bunderegierung für Kultur und Medien. Dafür stehen insgesamt weitere 40 Millionen Euro zur Verfügung. Neben den bisherigen drei Säulen - NPN-STEPPING OUT, DIS-TANZEN und TANZPAKT RECONNECT - ist zudem ein Programm für Absolvent*innen deutscher Tanzausbildungsinstitute geplant. Antragsteller*innen können sich mit einem identischen Vorhaben nicht bei mehr als einem der Programme um Förderung bewerben.Kulturstaatsministerin Monika Grütters bezeichnete das grüne Licht aus dem Haushaltsausschuss als entscheidenden Schritt für die Wirksamkeit der zusätzlichen Milliarde für NEUSTART KULTUR: "Da sich der November-Lockdown zu unser aller Leidwesen noch länger hinzieht, müssen viele der für die nächsten Wochen und Monate geplanten Veranstaltungen erneut verschoben werden, teilweise bis ins nächste Jahr. Wenn sie dann endlich stattfinden können, wollen wir den Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen mit den NEUSTART-Hilfen wirksam zur Seite stehen."Die Möglichkeit, das Förderungsspektrum auszuweiten, stellt für Projektleiter Walter Heun eine wichtige Ergänzung zur Verlängerung des Programms dar: "Die kulturelle Produktion steht auch während der Corona-Pandemie nicht still. Da die erarbeiteten Projekte vieler Künstler*innen im andauernden Kultur-Lockdown teilweise seit über einem Jahr nicht aufgeführt werden können, wollen wir mit STEPPING OUT zur Sichtbarkeit von deren Arbeit beitragen. Mit der Erweiterung der Förderung haben wir nun die Möglichkeit, auf die konkreten Probleme der Tanz- und Performanceszene zu reagieren, die viele Produktionen für die Bühnen erarbeitet hat, die sich jedoch wie eine 'Bugwelle' vor den Theatern stauen. Die Erhöhung des bisherigen Etats um 4,5 Millionen und die nochmaligen 8,5 Millionen Euro für die zukünftige Förderung freuen uns für alle Künstler*innen sehr - ein hoffnungsstiftendes Zeichen und auch eines der Anerkennung."Die Frist für die nächste STEPPING OUT-Vergaberunde ist der 1. Oktober 2021.Weitere Informationen zur Antragstellung und Beratung stehen ab 15. Juni 2021 unter www.jointadventures.net/nationales-performance-netz/stepping-out/ zur Verfügung.Pressekontakt:Pressekontakt NPN-STEPPING OUT:Laura Lang+49 89 189 31 37 16l.lang@jointadventures.nethttps://www.jointadventures.net/service/presse/Original-Content von: JOINT ADVENTURES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132847/4903595