Mladá Boleslav (ots) - › Digitale Weltpremiere der vierten Modellgeneration beginnt um 19:00 Uhr MESZ› ŠKODA Fans auf der ganzen Welt können die Enthüllung auf der ŠKODA Website (http://www.skoda-auto.de/) verfolgen› Das DOX, Zentrum für zeitgenössische Kunst in Prag, dient als virtuelle KulisseVorhang auf für den neuen ŠKODA FABIA: Am kommenden Dienstag, den 4. Mai um 19:00 Uhr MESZ enthüllt ŠKODA AUTO die vierte Generation seines erfolgreichen Kleinwagens. Das DOX, Zentrum für zeitgenössische Kunst, in Prag dient als spektakuläre Kulisse für die komplett digitale Weltpremiere. ŠKODA Fans weltweit können sich frei durch einen virtuellen Pavillon bewegen und interessante Details zur Erfolgsstory des ŠKODA FABIA erfahren. Bis zum Beginn des Streams am Dienstagabend werden unter der Internetadresse https://fabia-skoda-virtual-event.web.app/start (http://fabia-skoda-virtual-event.web.app/start) ab sofort kontinuierlich neue Bereiche des Pavillons freigeschaltet. Die Weltpremiere wird auch auf der ŠKODA Website (http://www.skoda-auto.de/) und auf Facebook (http://www.facebook.com/skodade) übertragen.ŠKODA präsentiert den FABIA 22 Jahre nach seinem Debüt in der vierten Generation, die erstmals auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 aus dem Volkswagen Konzern basiert. Nach dem Motto ,Alles, was man braucht - und noch einen Tick mehr' vereint der beliebte Kleinwagen alle Markenwerte von ŠKODA AUTO. Er bietet ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis, hervorragende Sicherheit sowie ein hohes Niveau an Komfort und Verarbeitungsqualität. Damit bringt der noch dynamischer und emotionaler gestaltete ŠKODA FABIA alle Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte der Modellreihe fortschreiben. Die digitale Weltpremiere findet am 4. Mai um 19:00 Uhr MESZ statt. Die Enthüllung des Fahrzeugs wird aus einem virtuellen Pavillon gestreamt und lässt sich unter https://fabia-skoda-virtual-event.web.app/start weltweit verfolgen. Die spektakuläre Kulisse bildet das Zentrum für zeitgenössische Kunst DOX in Prag, das für dieses Event aufwendig virtualisiert wurde.Virtueller Rundgang wie durch eine AusstellungDas digitale Präsentationsformat ermöglicht den Zuschauern einen Rundgang wie durch eine reale Ausstellung. Sie können sich im virtuellen Pavillon frei bewegen und sich die Exponate anschauen. Während ihres Rundgangs treffen die Gäste Vorstandsmitglieder von ŠKODA AUTO, etwa den Vorstandsvorsitzenden Thomas Schäfer und Martin Jahn, Vorstand für Vertrieb und Marketing, sowie Experten aus dem Team von ŠKODA Design um Leiter Oliver Stefani. Um diese Begegnungen so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde von den ŠKODA Vertretern jeweils ein Avatar geschaffen.Präsentationsflächen im Innenhof und auf der DachterrasseDer Rundgang führt die User weiter zu den verschiedenen Präsentationsbereichen im DOX. Im Innenhof sind für das Aktionsprogramm zahlreiche LED-Wände installiert und die Dachterrasse wird - passend zum aktuellen Zukunftsprogramm des tschechischen Automobilherstellers - zur ,NEXT LEVEL'-Terrasse. In diesen beiden Bereichen findet nach der Begrüßungsrede von Thomas Schäfer die Enthüllung des neuen ŠKODA FABIA statt. Nach der Show stehen im virtuellen Pavillon Fahrzeuge für 360-Grad-Ansichten zur Verfügung. Im Luftschiff über der ,NEXT LEVEL'-Terrasse stehen später eine Aufzeichnung der Präsentation und weitere Videos bereit. Außerdem wird der Download zur Pressemappe auf der ŠKODA Media-Seite (http://www.skoda-media.de/) freigeschaltet.Dreidimensionales Modell des DOX als virtueller PavillonAnlässlich der Weltpremiere des neuen ŠKODA FABIA wurde für den virtuellen Pavillon ein dreidimensionales Modell des DOX geschaffen. So sollen die Besucher den Eindruck bekommen, bei einer Live-Veranstaltung dabei zu sein. Das Zentrum für zeitgenössische Kunst liegt im Prager Stadtteil Hole\u0161ovice und ist eine ehemalige Fabrik, die architektonisch eindrucksvoll und hochmodern umgestaltet wurde. In den Räumlichkeiten des DOX werden die zentralen Eigenschaften des ŠKODA FABIA kreativ interpretiert: Benutzerfreundlichkeit, Alltagstauglichkeit, Simply Clever-Ideen und emotionales Design. Die Premiere rundet ein exklusiv für den neuen FABIA entworfenes Tape-Art-Konzept ab. Dabei ergeben farbige Klebestreifen kunstvolle Hintergründe und illustrieren den Rundgang durch die Location. Inspirieren ließen sich die Tape-Art-Künstler neben der ŠKODA Designsprache mit kristallinen Einflüssen und ihrer Tradition auch vom Fahrerlebnis im FABIA und den Simply Clever-Ideen sowie der außergewöhnlichen Architektur des DOX.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4903586