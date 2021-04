Kraft Heinz - Großer Trendwechsel

Ingmar Königshofen,

Beim US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz läuft's wieder, sieht man sich den Kursverlauf seit Anfang 2019 etwas näher an. Die letzten Jahre über nutzten Anleger nämlich die volatile Seitwärtsphase für eine Stabilisierung und einen anschließenden Trendwechsel. Das könnte nun mittel- bis langfristige Investoren wieder ins Boot holen.

In den Jahren zwischen 2017 und dem Frühjahr 2020 befand sich die Kraft Heinz-Aktie in einem Abwärtstrend und verlor von gut 97,77 auf rund 20,00 US-Dollar an Wert. Zwar waren die Tiefstände aus dem letzten Jahr den Corona-Crash zu verdanken, eine volatile Stabilisierungsphase hatte sich jedoch schon zuvor eingestellt. Diese konnte zu Beginn dieses Jahres mit einem Kurssprung über das Niveau von 36,00 US-Dollar beendet werden und führte zu Gewinnen in den Bereich von 42,00 US-Dollar aufwärts. Damit konnte zugleich eine große Kurslücke aus Anfang 2019 geschlossen werden, außerdem zeichnet sich ein mittel- bis langfristiger Trendwechsel mit entsprechendem Aufwärtspotenzial bei Kraft Heinz ab.

Quartalszahlen positiv aufgenommen

Kurzfristig könnte es in dem Widerstandsbereich aus Ende 2018 sowie der Kursmarke von 42,00 US-Dollar zu vereinzelten Gewinnmitnahmen kommen, von unten her eilt aber auch schon der 50-Tage-Durchschnitt bei 39,15 US-Dollar als Unterstützung herbei. Auf mittel- bis langfristiger Sicht wären oberhalb dieses Widerstandes weitere Zugewinne an 48,66 US-Dollar möglich, darüber sogar an den nächstgrößeren Widerstandsbereich um 53,70 US-Dollar. Rücksetzer unter den 50-Tage-Durchschnitt könnten allerdings zu einer etwas größeren Konsolidierung zunächst auf 38,00 US-Dollar führen, darunter müssten weitere Abschläge auf 36,10 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Aber selbst in diesem Szenario könnte die laufende Trendwende noch gelingen.

Widerstände: 41,98; 43,17; 44,59; 46,06; 47,21; 48,66 US-Dollar

Unterstützungen: 39,90; 38,81; 37,48; 36,36; 35,02; 33,46 US-Dollar

Kraft Heinz in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.03.2020 - 29.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US5007541064

Kraft Heinz in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2016 - 29.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ US5007541064

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Kraft Heinz für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Kraft Heinz HR1Q9K 0,78 32,50 3,88 15.12.2021 Kraft Heinz HR5JLG 0,33 40,00 6,18 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.04.2020; 13:15 Uhr

Put Optionsschein auf Kraft Heinz für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Kraft Heinz HR70L0 0,40 40,00 -3,43 15.06.2022 Kraft Heinz HR5V6A 0,12 30,00 -4,29 15.06.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.04.2020; 13:18 Uhr

