DJ BDA weist 1.-Mai-Forderungen der Gewerkschaften zurück

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat Forderungen von Gewerkschaften, SPD, Grünen und Linken nach Verbesserungen beim Arbeitslosengeld, bei der Kurzarbeit und anderen Hilfen für Arbeitnehmer zurückgewiesen. "Wir bewältigen gerade die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Rheinischen Post anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai. "Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass die Wirtschaft schnell wieder in Gang kommt, denn das ist die Grundvoraussetzung für Wachstum und Beschäftigung."

Die sozialen Sicherungssysteme hätten in der Pandemie gut funktioniert und viele Krisenfolgen abgefedert. "Aber nun sind die Kassen leer - da können wir uns keine zusätzliche Belastung der Sozialsysteme leisten", so Dulger.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2021 07:45 ET (11:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.