Darum gehts im Video: Bastian Glasser alias @Talerbox Invest Smart nimmt sich eine Stunde Zeit - und bespricht mit Richy seine komplette Anlagestrategie: Wie findet er attraktive Aktien, wie sichert er seine Investments ab und was hat das Ganze mit dem Weltraum zu tun? Vorhang auf für eine neue Ausgabe "Zeig uns dein Depot"! 00:00 - Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit 03:57 - Die Grund-Strategie von Talerbox 09:03 - Talerbox zeigt sein All Weather Portfolio 14:20 - Auf steigende Zinsen reagieren? 17:23 - Die Performance des All Weather Portfolios 22:55 - Wetten auf zukünftige Kursraketen? 34:57 - Die Performance seiner Alpha-Rockets 36:15 - Wie Talerbox attraktive Aktien findet 45:23 - Ein Geheimtipp von Talerbox? 47:19 - Wie hat Talerbox das Börsenjahr 2020 erlebt? 54:13 - Seine Performance im Jahr 2020 56:20 - Die "Skyhook"-Einzelaktien von Talerbox