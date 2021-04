Wir lehnen uns ausnahmsweise mal weit aus dem Fenster. Aber den aktuellen MS Industrie-Börsenwert von 49,5 Mio. Euro empfinden wir dann doch als deutlich zu niedrig. Zwar erfordert es schon ein wenig Mühe, den jetzt vorgelegten Geschäftsbericht 2020 nach positiven Faktoren abzuklopfen - nicht nur wegen der drögen optischen Gestaltung des Reports. So lief das ... The post MS Industrie: Komplett unter Wert gehandelt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...