München (ots) -Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Familien, Kinder und Corona - noch immer alleingelassen. Zwischen Homeschooling und mangelnder Impfperspektive verzweifeln viele Familien an der Politik. (Autorinnen: Nadine Bader, Julie Kurz)Geimpfte, Getestete und die Grundrechte - warum blieb so lange unklar, wie es mit den Einschränkungen weitergehen soll? (Autor: Daniel Pokraka)Zu diesen Themen spricht Moderatorin Tina Hassel mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf ScholzAfghanistan und KSK - die Bundeswehr kämpft im Ausland und Inland mit Problemen. Wie geht es an diesen Fronten weiter? (Autor: Stephan Stuchlik)Gast dazu: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDUIm "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" vertieft Tina Hassel im Gespräch mit Martin Hikel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, SPD, unter anderem das Thema "Corona und soziale Ungleichheit" und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.