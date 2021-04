NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Die Aktien des Halbleiterherstellers seien günstiger bewertet als die Papiere von ähnlich großen Wettbewerbern, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bleibe aber dabei, dass das Unternehmen weiterhin stark vom wichtigen Kunden Apple abhänge./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 10:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 10:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

