Köln (ots) - Schweißen, hämmern, schleppen: Sechs Azubis starten in ihren neuen Lebensabschnitt als Handwerker*innen - und werden dabei mit der Kamera begleitet. Die zweite Staffel der erfolgreichen WDR Doku-Serie "Passt, wackelt und hat Luft" startet ab Samstag, 1. Mai, "online first" in der ARD-Mediathek. Im Fernsehen laufen die sechs neuen Folgen ab dem 3. Mai immer montags um 21 Uhr im WDR Fernsehen.Ob Dachdecker, Schreiner oder Steinbildhauer: Die Azubis sind auch in Corona-Zeiten im Dauereinsatz. Oft wachsen sie dabei über sich hinaus, manchmal geht auch alles schief - wo gehobelt wird, fallen eben auch Späne. Zum Glück sind ihre Ausbilder*innen, die Meister*innen und Gesell*innen, immer eng an ihrer Seite.In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit Handwerk*innen der ersten Staffel. Aber auch ganz neue Teams aus völlig anderen Bereichen sind diesmal mit dabei. Was sie wohl auf den Baustellen erwarten wird?Redaktion: Michael KerkmannFür akkreditierte Journalist*innen stehen die Folgen bereits im Vorführraum der WDR Presselounge bereit.Eine Themenseite mit ausführlichen Informationen gibt es unter:https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2021/05/20210503_uebersicht_passt_wackelt_hat_luft.htmlFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4903873