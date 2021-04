DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 3. Mai 2021 (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Erlangen 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Arbeitskosten im EU-Vergleich 2020 09:45 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Zoll-Jahres-PK (virtuell) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 60,9 zuvor: 59,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 59,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 66,4 1. Veröff.: 66,4 zuvor: 66,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,3 1. Veröff.: 63,3 zuvor: 62,5 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 13:00 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Sitzung der Parteigremien, Berlin 15:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht April zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 60,6 zuvor: 59,0 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 65,1 Punkte zuvor: 64,7 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm *** 17:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Veranstaltung der Associazione Marco Fanno *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 20:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Livestream) bei der National Community Reinvestment Coalition *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo 23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 1Q, Saskatoon - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Treffen mit Stahlherstellern, Berlin - Börsenfeiertag China, Großbritannien, Japan, Russland ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

