Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind drei neue Exchange Traded Funds von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ISIN DE000A2QP331/ WKN A2QP33), der iShares MDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ISIN DE000A2QP349/ WKN A2QP34) und der iShares TecDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (ISIN DE000A2QP323/ WKN A2QP32) würden Anlegern Zugang zu den wichtigsten Benchmarks des deutschen Aktienmarktes ermöglichen. Anleger würden wahlweise in die 30 DAX-, 60 MDAX- oder 30 TecDAX-Werte investieren. Zusätzlich zu den bereits verfügbaren thesaurierenden Anteilsklassen biete iShares mit diesen drei ETFs die ausschüttende Variante an, bei der anfallende Dividendenerträge ausgezahlt würden. ...

