DJ GE nimmt mit Verkauf von Baker-Hughes-Aktien fast 1 Mrd Dollar ein

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der Industriekonzern General Electric (GE) hat sich von weiteren Anteilen an dem Ölfelddienstleister Baker Hughes getrennt und dürfte damit fast 1 Milliarde US-Dollar eingenommen haben. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht, sank die Beteiligung von GE an Baker Hughes von 30,1 Prozent Ende Januar auf 25,7 Prozent. Basierend auf einem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs (VWAP) der Aktien vom 25. Januar bis zum 29. April in Höhe von 22,11 Dollar hätten die 43.685.723 verkauften Baker-Hughes-Aktien GE etwa 965,92 Millionen Dollar eingebracht. Das ergab eine Berechnung von Marketwatch auf Basis von Factset-Daten.

GE hatte Ende Juli 2020 angekündigt, seinen restlichen Anteil an dem Ölfelddienstleister in den nächsten drei Jahren komplett zu verkaufen. Seinerzeit hielt GE noch 35,6 Prozent an Baker Hughes. Basierend auf dem VWAP der Aktie seit dem 29. Juli von 18,95 Dollar würde der Wert der verkauften Aktien etwa 2,08 Milliarden Dollar betragen.

Die Baker-Hughes-Aktien, die GE noch besitzt, sind bei einem Schlusskurs von 20,54 Dollar am Donnerstag etwa 5,50 Milliarden Dollar wert.

April 30, 2021 09:52 ET (13:52 GMT)

