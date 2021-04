SLM Solutions-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Damit liegt der Preis nun bei 18,68 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...