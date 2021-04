Mit Blick auf Netflix (NFLX) haben so einige Marktteilnehmer in den letzten Tagen in die Röhre geguckt, die Enttäuschung nach dem Kurssprung nach unten dürfte groß gewesen sein. Doch nun muss sich entscheiden, ob es doch noch ein Happy End gibt, oder doch ein Drama. Wir sehen hier in jedem Fall nicht nur einen spannenden Krimi, sondern sogar eine gute Trading-Möglichkeit, die wir hier gerne vorstellen wollen.

