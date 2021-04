Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

GB0007739609 Travis Perkins PLC 30.04.2021 GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC 03.05.2021 Tausch 1:0,8925 7826

SE0005876968 OEM International AB 30.04.2021 SE0015810577 OEM International AB 03.05.2021 Tausch 1:3 7826

BMG9358Q1877 Victory City International Holdings Ltd. 30.04.2021 BMG9358Q2529 Victory City International Holdings Ltd. 03.05.2021 Tausch 10:1 7626

CA19258M1005 Coin Hodl Inc. 30.04.2021 CA88908C1014 Coin Hodl Inc. 03.05.2021 Tausch 1:1 7881

