Der Umsatz sank von 242,44 Mio. Euro auf 181,34 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern drehte von 13,36 Mio. auf minus 6,44 Mio. Euro. Auch unter dem Strich ist der Konzern, zu dem etwa auch Vöslauer Mineral gehört, mit minus 5,12 Mio. Euro tiefrot (2019: plus 13,36 Mio Euro). Das geht aus dem am Freitagnachmittag veröffentlichen Jahresabschluss hervor. Der Gesamtmarkt Bier war in Österreich coronabedingt ...

