Geht dem DAX die Puste aus? Wie auf den in den vergangenen Tagen gezeigten Charts auf Stundenbasis des DAX gut zu sehen war, befindet diese sich gerade im Prozess, eine Umkehrformation zu bilden, welche er heute fast vollendet hat. Gespickt mit einigen kurzen Abweichungen hat er sich an die qualitativen Anforderungen an eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation gehalten, wobei sich nun wohl Anfang kommender Woche entscheiden dürfte, ob sich in der rechten Schulter noch ein kleiner Doppelboden bildet und der DAX relativ schnell auf ein neues Allzeithoch springt oder ob der DAX unter die ...

