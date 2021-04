Nach dem gefloppten Börsengang von Deliveroo wagt sich mit Darktrace am Freitag das nächste spannende Unternehmen auf das Londoner Börsenparkett. Und diesmal mit Erfolg: Satte 44 Prozent geht es für die Cybersecurity-Aktie in der Spitze nach oben.Der Ausgabepreis für die Aktien von Darktrace wurde am Freitagmorgen auf 250 Pence festgesetzt, womit der Konzern eher verhalten mit 1,6 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Euro) bewertet wurde. Ursprünglich wurde eine Bewertung von rund drei Milliarden Pfund ...

