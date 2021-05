München (ots/PRNewswire) - Die Yadea Technology Group Co., Ltd. ("Yadea", 01585.HK), eine führende Marke für elektrische Zweiräder, hat bekannt gegeben, dass die kumulierten Verkäufe ihrer Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter dazu beigetragen haben, den Kohlendioxidausstoß bis heute um 32,4 Millionen Tonnen zu senken. Die Nachricht kommt im Monat des Earth Day 2021 und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, seinen Teil zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen beizutragen.Die Ankündigung erfolgte während einer Präsentation auf der jüngsten globalen Pressekonferenz, auf der das Unternehmen offiziell seine internationale Marke vorstellte. Die Präsentation hob die Erfolge von Yadea seit seiner Gründung hervor: Das Unternehmen hat über 50 Millionen Produkte verkauft, den Kraftstoffverbrauch um 8,52 Millionen Tonnen reduziert und dazu beigetragen, den Kohlendioxidausstoß um 32,4 Millionen Tonnen zu verringern - das entspricht der Pflanzung von 32,4 Milliarden Bäumen."Elektrische Zweiräder bieten eine umweltfreundliche, energiesparende und bequeme Lösung für den täglichen Arbeitsweg, daher glauben wir bei Yadea, dass wir eine großartige Sache tun. Mit mehr als 20 Jahren Einsatz für grüne Energietechnologie sind wir die weltweit führende Marke in der elektrischen Zweiradindustrie. Während wir den Welttag der Erde feiern, freuen wir uns darauf, mehr Menschen dabei zu helfen, ihr Leben zu elektrifizieren und ihren ökologischen Fußabdruck mit Yadea zu reduzieren", sagt Heidi Zang, Vice General Manager von Yadea.Laut den Vereinten Nationen können elektrische zwei- und dreirädrige Fahrzeuge einen Beitrag zu sauberer Luft und reduzierten Treibhausgasemissionen leisten und sind die erste Priorität beim Umstieg auf Elektromobilität. Berechnungen zeigen, dass eine Umstellung auf 90 Prozent batteriebetriebene Elektromotorräder bis 2030 zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 11 Milliarden Tonnen bis zum Jahr 2050 führen könnte.Mit geringeren Kraftstoff- und Wartungskosten können elektrische Zwei- und Dreiräder dazu beitragen, eine Reihe von SDGs zu erreichen, darunter Klimaschutz, erschwingliche und saubere Energie, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie nachhaltige Städte und Gemeinden.Mit den unersetzlichen Vorteilen elektrischer Zweiräder für den Umweltschutz und die industrielle Entwicklung hat Yadea sein Engagement verstärkt, führende integrierte Lösungen anzubieten, die umweltfreundliches Reisen auf der ganzen Welt fördern. Als Branchenpionier spielt Yadea eine zentrale Rolle bei der Revolution der Elektromobilität. Mit der Einführung seiner globalen Marke hofft das Unternehmen, andere Unternehmen zu inspirieren, ihren Teil zur Erreichung der SDGs beizutragen.Yadea startete seine internationale Marke am 15. April mit dem Thema ElectrifyYourLife. Während der Pressekonferenz stellte das Unternehmen seine breit gefächerte globale Produktmatrix vor, die Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter umfasst - und damit eine führende integrierte Lösung für die unterschiedlichen Reisebedürfnisse der Nutzer auf der ganzen Welt bietet.Gleichzeitig ruft das Unternehmen immer mehr Menschen dazu auf, sich für eine grünere Welt einzusetzen: Am Earth Day 2021 teilte Yadea einen Beitrag auf Facebook, in dem sie die Netzbürger dazu einlud, dem Planeten mit den emissionsfreien Fahrzeugen des Unternehmens eine bessere Zukunft zu geben.Informationen zu YadeaYadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern, einschließlich Elektromotorrädern, Elektromopeds, Elektrofahrrädern und Elektro-Kick-Scootern. Die Mission von Yadea ist es, seine Marktführerschaft zu nutzen, um eine Bewegung hin zu umweltfreundlicheren Reiselösungen zu inspirieren. Die Vision von Yadea ist es, weltweit führende Lösungen für Elektrofahrzeuge zu schaffen, indem innovative Technologien entwickelt werden, die internationale Standards für Sicherheit und Qualität erfüllen und übertreffen.Für weitere Informationen besuchen Sie unsere:Offizielle Website: https://www.yadea.com/Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.OfficialInstagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1499757/Yadea0429.jpgPressekontakt:YADEA media team+86-0510-88100267media@yadea.comOriginal-Content von: Yadea Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121646/4903978