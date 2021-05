Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Am 27. April fand im Studio der Shenyang Radio- und Fernsehstation die Premierenzeremonie des Shenyang City Promotion Songs "Shenyang, Brilliant City on the Hunhe River" statt, so das Informationsbüro der Shenyang People's Government.Ein Video in Sendequalität und hochauflösende Bilder finden Sie in der Multimedia Pressemitteilung:http://news.medianet.com.au/xinhua-news-agency/shenyang-city-promotion-song-launchesDas Lied wird von Shenyang City Ambassador Lang Lang, dem jungen Sänger Huo Zun und dem jungen Schauspieler Zhao Jinmai gesungen.Das Lied "Shenyang, Brilliant City on the Hunhe River" ist reich an lokalen Besonderheiten.Es nimmt den Mutterfluss von Shenyang - den Hunhe-Fluss - als Ausgangspunkt, um ein Gedicht über eine Stadt zu schreiben.Es zeigt Shenyangs glorreiche Marke von der Geschichte bis in die Zukunft mit dem Stil der liebevollen und melodiösen und die Texte von einer tiefen Bedeutung, und mit der Schönheit und Reim von Shenyang.Das Musikvideo zeigt panoramisch die Merkmale der Stadt, die Wahrzeichen und Bräuche von Shenyang, so dass mehr Menschen durch das Lied Shenyang verstehen und sich in sie verlieben können.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=390395Bildunterschrift: Shenyang City Promotion SongLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=390396Bildunterschrift: Die Premierenfeier des Shenyang City Promotion SongsFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1500679/Promotion_Song.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1500680/Premiere_Ceremony.jpgPressekontakt:Frau Liu+86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149581/4903989