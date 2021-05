Wochenrückblick KW17: Alles beim Alten bei der Fed - Und das noch für eine lange Zeit

In dieser Woche konnte der DAX nicht auf neue Rekordstände klettern, obwohl die US-Notenbank Fed weiterhin eine lockere Geldpolitik fährt und die Biden-Regierung viel Geld für Infrastrukturinvestitionen in die Hand nehmen will.

Noch immer bleiben die Zahlen zu den Corona-Infektionen hierzulande ein Unsicherheitsfaktor. Es ist noch nicht abzusehen, wann es die langersehnte Öffnung der Wirtschaft geben kann. Zumal viele Fragen, zum Beispiel in Bezug auf die Freiheiten für geimpfte Personen, nicht abschließend beantwortet wurden.

Derweil dürfen sich Anleger darüber freuen, dass die Fed nicht an Leitzinserhöhungen oder eine sonstige Abkehr von ihrer extrem lockeren Geldpolitik denkt. Und dies, obwohl sich die Aussichten für die US-Wirtschaft zuletzt weiter aufgehellt haben. Von der guten Stimmung an der Wall Street sollte auch der DAX profitieren.

News aus Deutschland

Dank des starken Cloud-Geschäfts ist Atoss Software sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Auch die weiteren Aussichten sorgen für Kursfantasie. Mehr dazu hier

Wegen der Corona-Krise verbuchte Sixt im ersten Quartal kräftige Ergebniseinbußen. Es gibt aber gute Gründe, warum die Kurs-Rallye weitergeht. Mehr dazu hier

Der Konzernumbau trägt bei der Deutschen Bank inzwischen Früchte. Auch der weitere Ausblick könnte für neuen Aktien-Auftrieb sorgen. Mehr dazu hier

Steico ist mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. Die Aktie kletterte zuletzt auf neue Rekordhochs. Wie lange setzt sich der Höhenflug noch fort? Mehr dazu hier

Der Chemiekonzern BASF will von der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Delle sowie der Wachstumsstärke Chinas profitieren. Die Chancen dafür stehen gut. Mehr dazu hier

Den vollständigen Artikel lesen ...