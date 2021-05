Diese Woche handelte der DAX in eienr relativ engen Range. Beinahe erschlagen durch eine Flut meist guter Quartalsergebnisse fand der Markt keine Richtung. Einzelwerte begeisterten, andere "wurden bei guter Nachricht" verkauft. Und jetzt könnte man natürlich noch den Standardspruch: "Sell in May and go away." thematisieren. Oder lieber nicht. Berichtssaison mit einigen überraschend guten Entwicklungen - nicht nur bei Werten der ersten Reihe, wie der Deutschen Bank, wurden die Anleger von guten Zahlen überrascht. Und jetzt bei steigenden Impfzahlen - erstmals über eine Million Impfungen an einem ...

