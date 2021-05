In der Kalenderwoche 17 vom 26.04. bis 30.04.2021 haben zahlreiche Anleihe-Emittenten am KMU-Anleihemarkt ihre finalen Geschäftszahlen für das Pandemie-Jahr 2020 veröffentlicht. Zudem hat die Zeichnungsfrist für die Premieren-Anleihe (ISIN: DE000A3H3JV5) des Photovoltaik-Unternehmens hep global GmbH begonnen. Zwischen dem 29.04. und dem 12.05.2021 können Anleger die 6,50%-Anleihe zeichnen. Das Gesamtvolumen der als Green Bond klassifizierten Anleihe beträgt bis zu 25 Mio. Euro. "Wir sehen unseren Green Bond als einen attraktiven neuen Baustein in unserem Finanzierungsmix und vor allem auch als den nächsten logischen Schritt unserer Entwicklung. Denn durch diese Anleihe-Emission möchten wir uns den Zugang zum Kapitalmarkt dauerhaft erschließen", sagt hep-CEO Christian Hamann in dieser Woche im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Das öffentliche Zeichnungs-Angebot für die Debüt-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH ist unterdessen bereits beendet. Das Logistik-Unternehmen kann mit seiner ersten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3JC5) ein Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Das Maximalvolumen der Anleihe beträgt bis zu 60 Mio. Euro. Der finale Zinskupon der Anleihe ist dabei auf 5,00% p.a. festgelegt worden. Die UBM Development AG hat indes die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug mit einem Zinskupon von 3,125% p.a. und einer Stückelung von 500 Euro beschlossen. Das Emissionsvolumen soll bei bis zu 75 Mio. Euro liegen, inkl. einer Aufstockungsoption auf bis zu 125 Mio. Euro. Zudem gibt es ein seit dem 27.04. laufendes ...

